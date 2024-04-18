Львівська компанія Skeiron створила віртуальну екскурсію Успенським собором Києво-Печерської лаври. Це головний храм лаври, прообраз всіх монастирських церков давньої Русі та усипальниця київських князів. Його збудував у XI ст. замість старої дерев’яної церкви син Ярослава Мудрого князь Святослав. Впродовж століть храм багато разів перебудовували, у XVII ст. він набув вигляду українського бароко. Перед німецькою окупацією радянська влада наказала закласти під собор вибухівку, її підірвали 3 листопада 1941 року. Успенський храм з руїн відновили у 1998-2000 роках в тому вигляді, в якому він існував до підриву енкаведистів.

«Наша команда разом з Національним заповідником “Києво-Печерська лавра” попрацювали з 3D-моделлю собору і створили цікавий тур по різних його локаціях. Це 22 точки, які розкажуть про історію Успенського собору, де збереглися автентичні деталі, про феномен церкви в церкві, фрески, якими розписаний собор, та інші деталі», – повідомили на сторінці Skeiron.

При відбудові собору використали знайдені серед руїн фрагменти. Частина збережених стін княжого періоду експонується.

«Північний вхід до Великої Печерської церкви XI ст. зберігся частково, але був використаний при відбудові разом зі збереженими частинами фундаментів княжої доби. На відновленому живописі видно маркування межі збереженої частини стіни, а відкритий зондаж демонструє кладку стіни XI ст», – розповідають у Skeiron.

Експонована первісна кладка (скрін 3D-туру)

Відкриті фрагменти підлоги храму давніх часів – овруцький сланець з мозаїкою періоду княжої доби, чавунні фігурні плити XVIII ст., метлаські кольорові кахлі XIX-XX ст. На хорах експоновані мармурові різьблені плити.

Ще одним унікальним явищем є храм у храмі: поруч із північною стіною Успенського собору відтворена зменшена модель церкви XI ст. Вона була збудована з тонкої цегли-плінфи технікою затопленого ряду, тому стіни виглядали смугастими, нетинькована зовні, мала високі вузькі вікна. Інтер’єр був оздоблений мозаїкою і фресками.

Храм у храмі (скрін 3D-туру)

У притворі собору відтворено портретну галерею меценатів, благодійників, за чиї пожертви розбудовувався і оздоблювавався собор. Серед них – Ізяслав і Святослав Ярославичі, князі Острозькі, Олельковичі, Корецькі, Вишневецькі, Ольшанські. Також є портрети гетьманів Івана Скоропадського, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Поруч – відновлений у ренесансному стилі надгробок Великому гетьману Литовському князю Костянтину Острозькому.

Галерея меценатів, історичних діячів та надгробок Острозькому (скрін 3D-туру)

Галерея архімандритів та митрополитів зображає історичні постаті, які відіграли визначну роль в історії не лише лаври, а всієї України. Іконостас відтворили у барокових формах XVIII ст., він є одним з найвищих в Україні та складається з 93 ікон. Відновлений Успенський собор Києво-Печерської Лаври став символом відродження української духовності та національної самосвідомості.

Бароковий іконостас (скрін 3D-туру)

Віртуальне сканування дає можливість в деталях розглянути важкодоступні розписи у куполах, вівтарній частині, куди нікому, крім священиків, не можна заходити. Тим паче клірики УПЦ МП часто забороняють фотографувати церкви, в яких вони служать. Втім, від січня 2023 року лавру повернули державі та передали у користування ПЦУ. Дослідити історію важливої для українського народу памʼятки можна тут.