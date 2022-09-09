Родина князів Острозьких – одні з найяскравіших представників української шляхти та магнатів XIV-XVII століть. Вони залишили по собі велику культурну спадщину, замки та славетні сторінки історії. Острозьких називали некоронованими королями Русі, їхні маєтки налічували сотню міст та понад тисячу сіл. Попри це, ці середньовічні магнати дбали не про власне збагачення, а вкладали великі кошти в освіту, книговидавництво, будували церкви, притулки та розвивали свої міста. Перший в Україні вищий навчальний заклад – Острозьку академію, один з найдавніших стародруків – Острозьку Біблію українці завдячують саме цьому роду.

Костянтин Острозький був тогочасним головнокомандувачем війська Великого князівства Литовського – великим гетьманом. Успішний полководець виграв більшість своїх битв, завдав нищівної поразки московському війську під Оршею (сучасна Білорусь) 8 вересня 1514 року. Цього їхні нащадки не забули і вже в радянські часи підірвали Успенський храм Києво-Печерської лаври, де був похований Костянтин Острозький.

Найвідоміші представники родини Острозьких – Костянтин та Василь, а також їхній родовий герб

У багатьох містах і селах залишились лише руїни замків Острозьких – Турів (Білорусь), Тарнув (Польща), Степань (Рівнинщина), Ізяслав, Красилів і Полонне на Хмельниччині. На території теперішньої Польщі досі стоять окремі маєтки, які належали цьому княжому роду. Але ми зосередимось на збережених фортецях в Україні. Зараз їх намагаються відроджувати і розвивати при них культурно-туристичні осередки, в яких розповідають гостям про славетних меценатів.

Острог

Родове гніздо князів – місто Острог на Волині. Найдавнішу Муровану вежу Острозького замку збудував ще в XIV ст. Данило Острозький. Його нащадки розбудовували могутню фортецю впродовж наступних століть. Там відбулося банато важливих подій української історії, приймалися ключові рішення. Зараз в окремих вежах і самому замку працюють музеї.

Острозький замок (фото ZAXID.NET)

Костянтин Острозький на честь перемоги над московським військом збудував дві церкви у Вільнюсі, згодом біля Острозького замку Богоявленську церкву. Трофейні бронзові гармати московитів привезли до Кракова і за наказом короля переплавили їх на дзвін Сигізмунда, який досі є на дзвіниці вавельського костелу.

Церква Богоявлення біля Острозького замку (фото ZAXID.NET)

Його син Василь Костянтин Острозький збудував у місті академію, куди запросив працювати найвидатніших науковців. Це був перший вищий навчальний заклад у східній Європі. Її закінчив Петро Конашевич-Сагайдачний та інші видатні діячі того часу. А український першодрукар Іван Федоров видавав там перші книжки. Острозька біблія була надрукована давньоукраїнською мовою.

Острозька Біблія (фото ZAXID.NET)

Межиріч

Село Межиріч належало Федору Острозькому. Тут він збудував свій замок. На його території збудували першу, дерев’яну, церкву Святої Трійці, що стала головним храмом пізнішого Межиріцького монастиря. 1523 року завдяки фундації князя Костянтина Острозького храм перебудували в мурований у стилі руської архітектури і готики. Наступний власник села Януш Острозький, внук Костянтина, перейшов у католицизм. Він перебудовує замок на францисканський монастир. У наступні століття храму і монастирю додали оборонних рис.

Межиріцький монастир (фото ZAXID.NET)

В монастирі зберігають ікону «Богородиця Одигітрія» XV-XVI ст., яку Костянтин Острозький подарував монастирю. Зараз монастир належить УПЦ МП, яка вважає розписи храму XVI ст. «неканонічними». Однак пізніші розписи російського художника Васнєцова їх цілком влаштовують. Ченці роблять самовільні будівельні роботи у пам’ятці архітектури, через що були відкриті кримінальні провадження.

Від замку там збереглася в’їзна брама і величезна піч XVII ст., яка призначалася для обігріву замкової сторожі та топлення смоли.

Піч XVII ст. на території колишнього замку (фото ZAXID.NET)

Дубно

Перші дерев’яно-земляні укріплення Дубенського замку збудував ще в кінці XIV князь Федір. Кам’яну фортецю спорудив у 1492 році князь Костянтин. Її захищали глибокі рови, наповнені водою, та бастіони. Ще через два століття Януш Острозький додав будівлі ренесансних рис. Замок має просторі підземелля, в яких зберігали запаси в час облоги і ховалися від небезпеки люди. Зброю виготовляли у власній ливарній майстерні. На території є два палаци. Саме Дубенський замок згадується у творі Гоголя «Тарас Бульба».

Зараз цим маєтком опікується заповідник, там є музей, у підземеллі – експозиція знарядь тортур, 3D кінотеатр, відбуваються культурні події, фестивалі.

Дубенський замок (фото ostvr)

Новоград-Волинський

Місто Звягель (яке російська імператриця перейменувала на Новоград-Волинський і який досі чомусь не декомунізували) з XVI ст. став ще однією резиденцією Острозьких. Вони збудували там над річкою Случ свій замок, на місці руського міста, яке за непокору спалив князь Данило Галицький. Костянтин Острозький особисто заклав перший камінь будівництва замку. Через кілька століть мур замку розібрали на будівництво костелу. Зараз від колишньої могутньої фортеці залишилась частина оборонної стіни, бастея і реконструйована вежа.

Старокостянтинів

Нову назву давньому руському поселенню Колищенці дав його власник Костянтин-Василь Острозький. З маленького села він розвинув його у місто з магдебурзьким правом, збудував тут п’ять церков, монастир, замок у мальовничій місцевості над річками Случ та Ікопоть. Ним він доповнив оборонну лінію укріплень Волині проти ворожих нападів. Ансамбль замку налічує житловий палац, оборонну вежу, в’їзну браму, домову церкву. Зараз там музей.

Старокостянтинівський замок (фото ZAXID.NET)

Старе Село

Замок у Старому Селі на Львівщині збудував Василь-Костянтин Острозький у XVI ст. П’ятикутну будівлю з шістьма вежами ймовірно будував відомий італійський архітектор Амброзій Прихильний. Замок з каменю і цегли був оборонною фортецею, яку не могли здобути ні козаки, ні турки. Він займав 2 га. На території була каплиця і триповерховий палац, а також господарський будинок. В одній з веж розмістили арсенал. Владислав Домінік Заславський-Острозький перебудував замок і увічнив на його фасаді своє ім’я. Наступні власники замку зробили у ньому броварню, що спровокувало руйнацію. Вже у наші часи замок пробували брати у концесію, але орендар нічого у ньому не робив. Тому стіни замку в аварійному стані.

Замок у Старому Селі

Зараз ці міста об’єднали у віртуальному туристичному маршруті спадщини Острозьких. Також розроблено мобільний додаток OSTVR з квестами, які допоможуть вивчати історію князів Острозьких в інтерактивному форматі.