Удар припав на місцевий мʼясокомбінат

Вранці середи, 11 березня, російські окупанти завдали дронового удару по Харкову. Ворожий безпілотник атакував цивільне підприємство, там щонайменше двоє загиблих та пʼятеро постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Ударний дрон типу Shahed атакував Харків близько 08:00. У пресслужбі Повітряних сил повідомили про рух БпЛА у напрямку міста близько 07:30.

Вибухи пролунали у приватному секторі Шевченківського району. За словами Терехова, удар припав на територію цивільного підприємства. Внаслідок атаки постраждали щонайменше пʼятеро людей.

«На жаль, є попередня інформація про двох загиблих», – повідомив міський голова.

Доповнено. Кількість постраждалих зросла до сімох людей, повідомив Ігор Терехов.

Доповнено 11:40. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував світлини з місця удару. На фото видно, що російський дрон влучив у приміщення місцевого мʼясокомбінату. За даними Синєгубова, на місці атаки спалахнула пожежа площею 50 м².

«Окупанти вдарили БпЛА по цивільному підприємству в Шевченківському районі Харкова, коли люди прийшли на роботу», – розповів Синєгубов.

На місці удару працюють рятувальники та правоохоронці. Постраждалим внаслідок удару надають медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 10 березня росіяни також завдали ударів по Харкову. Внаслідок атаки у двох районах міста постраждали щонайменше 10 людей, серед них – 10-річна дівчинка.