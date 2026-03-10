Fire Point анонсувала випробування ракети FP-9

Українська оборонна компанія Fire Point анонсувала випробування балістичної ракети, швидкість якої дозволить уражати цілі у столиці Росії Москві. Про це розповів співзасновник та головний конструктор Fire Point Денис Штілерман в інтервʼю для Армія TV.

Йдеться про балістичну ракету FP-9. Відомо, що вона зможе долати відстань у 855 км зі швидкістю 2200 м/с на висоті до 70 км, а її бойове навантаження сягатиме 800 кг.

«FP-9 буде легко влучати у цілі в Москві, тому що у неї буде велика швидківсть прильоту. Наприклад, ракета “Іскандер” летить зі швидкістю 800 м/с й влучає в ціль, а FP-9 летітиме зі швидкістю 2200 м/с, тому вона долатиме ППО значно легше. Так, щось будемо втрачати, але решта ракет буде досягати цілі», – розповів Денис Штілерман.

За словами Дениса Штілермана, наразі конструктори завершують розробку двигуна. Випробування ракети FP-9 заплановані на початок літа.

До слова, Fire Point також є розробником крилатої ракети «Фламінго». Про її успішне виробування повідомив Володимир Зеленський у серпні 2025 року, а вже 9 жовтня того ж року президент повідомив, що ЗСУ успішно застосували пару ракет українського виробництва «Нептун» та «Фламінго» для далекобійного удару по Росії.

Нагадаємо, 27 лютого Fire Point повідомила про випробування балістичної ракети FP-7, яку запустили з наземної платформи. Вона здатна уражати цілі на відстані 200 км та має 150 кг бойового навантаження. 9 березня Денис Штілерман повідомив, що вже заплановане бойове застосування FP-7.