Арештовану готівку та золоті зливки зберігатимуть в угорській податковій протягом 60 днів

Уряд Угорщини схвалив постанову про вилучення валюти і золота з інкасаторських автомобілів українського «Ощадбанку». Документ ухвалили ввечері 9 березня для того, щоб створити юридичне підґрунтя для своїх дій.

У постанові йдеться, що з авто інкасаторів «Ощадбанку» вилучили 35 млн євро та 40 млн доларів, а також девʼять золотих злитків по 1 кг кожен. У документі урядовці заявили, що нібито не змогли зʼясувати «мету використання та призначення незвично великої суми готівки й золота та правові підстави їхнього транспортування через Угорщину».

«Спосіб транспортування майна та особи, які здійснювали перевезення, викликали ризики для національної безпеки», – йдеться в документі.

Угорський уряд постановив, що країна хоче зʼясувати «особистості перевізників та їхні можливі зв’язки зі злочинними або терористичними організаціями, а також наслідків цієї транспортної операції для національної безпеки Угорщини».

«Важливо також з’ясувати, чи була частина зазначеного майна використана на території Угорщини, і якщо так – кому саме та з якою метою воно було передане, а також який вплив це мало на національну безпеку Угорщини», – йдеться в постанові.

Документ затверджує, що заарештоване майно «вважається вилученим і підлягає відповідному поводженню» на період, поки буде відбуватися розслідування Національної служби податків і митниці. Розслідування триватиме до 60 діб.

Того ж дня, як угорський уряд схвалив постанову, міністр транспорту країни Янош Лазар фактично визнав, що захоплення українських інкасаторів та викрадення готівки – це відповідь Угорщини на зупинку пошкодженого російською атакою нафтопроводу «Дружба» біля Бродів. Він заявив, що захоплені в «Ощадбанку» гроші та золото залишатимуться в Угорщині, поки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом.

«Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо», – сказав він.

Водночас Лазар заявив, що Угорщина «чекає на нові грошові перекази від України», натякнувши, що країна може готувати подібні викрадення готівки і надалі.

Нагадаємо, 5 березня у столиці Угорщини Будапешті незаконно затримали сімох інкасаторів та два службових автомобілі «Ощадбанку». Співробітники фінустанови перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія».

6 березня уряд Угорщини заявив, що затримання українців та вилучення грошей відбулось у межах операції «Український золотий конвой» й звинуватив Україну у відмиванні грошей. Водночас МЗС України назвало дії Угорщини «взяттям заручників». Того ж дня інкасаторів звільнили, проте готівка та золото залишилася в Будапешті.

9 березня до угорського парламенту подали законопроєкт про арешт викрадених українських грошей. У МЗС України назвали його спробою легалізувати викрадення грошей та золота.