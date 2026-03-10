За резолюцію проголосували 142 депутати

У вівторок, 10 березня, парламент Угорщини ухвалив резолюцію, в якій депутати закликають відхилити членство України в Євросоюз та припинити «фінансування війни». Документ також закликає зупинити «зусилля щодо перетворення ЄС на військовий альянс», повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.

У тексті резолюції йдеться, що Угорщина виступає проти членства України в Євросоюзі, оскільки та перебуває у стані війни. Парламентарі заявили, що вступ України до ЄС створює ризик того, що Європа стане «прямою стороною конфлікту».

У документі депутати закликають угорський уряд не підтримувати початок предметних переговорів про вступ з Україною та виступати проти її членства. Також парламентарі заявили, що подальша фінансова підтримка України може перевищити 360 млрд євро, а ці гроші нібито братимуть з фондів згуртованості та сільського господарства для держав-членів ЄС.

«Резолюція закликає уряд підтримувати міжнародні мирні зусилля, уникати надсилання грошей чи зброї Україні та запобігати втягуванню у війну як Угорщини, так і ЄС. Вона також закликає до опору ініціативам, які перетворили б ЄС на військовий союз, та будь-яким спробам інституцій ЄС обійти правило одноголосності в процесі прийняття рішень», – повідомив Ковач.

За резолюцію проголосували 142 депутати угорського парламенту, проти – 28 парламентарів, ще четверо утрималися.

Зазначимо, вже 12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Основними претендентами є керівна проросійська партія Віктора Орбана «Фідес» та опозиційна «Тиса» Петера Мадяра. За даними Financial Times, вперше за понад 15 років партія Орбана ризикує зазнати поразки.

Під час своєї передвиборчої кампанії Орбан та «Фідес» обрали антиукраїнську стратегію. Зокрема, угорська влада заявляє про те, що ЄС нібито виділяє Україні гроші, які могли використати на благо угорців.

Крім того, Орбан та його уряд звинувачує Україну нібито у небажанні запустити нафтопровід Дружба на Львівщині, який постраждав внаслідок російської атаки. 18 лютого Угорщина та Словаччина заявили про припинення експорту дизпалива до України через зупинку нафтопроводу. 20 лютого Угорщина заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, доки постачання нафти до країни нафтопроводом «Дружба» не відновляться.

Вже 21 лютого Угорщина та Словаччина пригрозили Україні припинити аварійні постачання електроенергії, якщо до 23 лютого вона не відновить транзит російської нафти. Втім, згодом Угорщина відмовилась від погроз щодо електроенергії, пояснивши це турботою про закарпатців.

5 березня у столиці Угорщини Будапешті незаконно затримали сімох інкасаторів та два службових автомобілі «Ощадбанку» з готівкою та золотом. Угорщина звинуватила Україну у відмиванні грошей та 9 березня затвердила постанову про вилучення 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Того ж дня, як угорський уряд схвалив постанову, міністр транспорту країни Янош Лазар фактично визнав, що захоплення українських інкасаторів та викрадення готівки – це відповідь Угорщини на зупинку пошкодженого російською атакою нафтопроводу «Дружба» біля Бродів.