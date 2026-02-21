Українське МЗС відреагувало на погрози Угорщини та Словаччини щодо припинення постачання електроенергії

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини щодо можливого припинення експорту електроенергії, яким країни погрожують через несправність нафтопроводу «Дружба» внаслідок російського обстрілу. Українське зовнішньополітичне відомство заявило, що засуджує енергетичний шантаж. Про це йдеться у заяві МЗС України, що опублікована у суботу, 21 лютого, в офіційному телеграм-каналі.

«Україна відкидає та засуджує ультиматуми й шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо енергопостачання між нашими країнами. Такі дії в ситуації масованих та цілеспрямованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України й намагань Москви залишити українців без електроенергії, опалення та газу під час екстремальних морозів, є провокативними, безвідповідальними, та ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону», – йдеться у заяві МЗС України.

Крім того, МЗС зазначило, що заяви Угорщини та Словаччини шкодять власним країнам, оскільки їхні енергетичні компанії експортують електроенергію на комерційній основі. Також українське відомство зазначило, що Україна сповістила Угорщину та Словаччину про наслідки російської атаки на об’єкт нафтопроводу «Дружба» в місті Броди на Львівщині. МЗС також наголосило, що Україна постійно контактує з представниками Європейської Комісії щодо наслідків пошкоджень енергетичної інфраструктури, а українські фахівці лагодять обʼєкт під щоденною загрозою російських обстрілів.

«Під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають безпекові, стабілізаційні ремонтні роботи. Також, Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн. Україна завжди була, є і залишатиметься надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів. Водночас в умовах безпідставних і безвідповідальних погроз, які лунають з Будапешта і Братислави протягом останніх днів, Україна розглядає можливість застосувати "Механізм раннього попередження", передбачений Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки», – наголосили у зовнішньополітичному відомстві України.

Нагадаємо, вранці 27 січня росіяни вдарили дроном по об’єкту нафтопроводу в місті Броди на Львівщині. Він є частиною південної гілки нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Словаччини та Угорщини.

15 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у нібито затягуванні відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Словацький політик заявив, що транспортування нафти може відновитися, якщо Угорщина не перешкоджатиме Україні у вступі до Євросоюзу.

16 лютого стало відомо, що Угорщина та Словаччина звертались до Хорватії з проханням транспортувати російську нафту через трубопровід Adria. Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр запевнив, що країна може допомогти Угорщині та Словаччині, але не буде порушувати законодавство Євросоюзу та правила OFAC (Управління з контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США, що відповідає за розробку та впровадження економічних санкцій). Анте Шушняр також наголосив, що отримати нафту можна не тільки з Росії, а в країн ЄС не залишилося жодних технічних виправдань для того, щоб залежати від російської нафти.

18 лютого Угорщина та Словаччина заявили про припинення експорту дизпалива до України через зупинку нафтопроводу «Дружба».

20 лютого Угорщина заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, доки постачання нафти до країни нафтопроводом «Дружба» не відновляться.

21 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може припинити аварійні постачання електроенергії до України, якщо до понеділка, 23 лютого, не буде відновлено транзит нафти до країни. Цього ж дня аналогічну погрозу озвучив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.