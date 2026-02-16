На думку Фіцо, відновлення роботи нафтопроводу мало б вже завершитися

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито затягує відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до країн Східної Європи через українську територію. Транзит було зупинено 27 січня після російської атаки на об’єкти інфраструктури трубопроводу у Львівській області. Про це 15 лютого повідомило агентство Reuters.

За словами Фіцо, питання постачання нафти набуло політичного характеру, однак доказів своїх тверджень він не навів.

«Ми маємо інформацію, що (нафтопровід) мав бути відремонтований. Я сприймаю те, що сьогодні відбувається з нафтою, як політичний шантаж щодо Угорщини через її безкомпромісну позицію щодо членства України в ЄС», – сказав Фіцо журналістам після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо в Братиславі в неділю.

Він припустив, що транспортування нафти може відновитися, якщо Угорщина підтримає членство України в Євросоюзі.

Словацький прем’єр заявив, що не довіряє ані Росії, ані Україні та не може визначити, хто саме відповідальний за пошкодження трубопроводу.

«З обох боків було стільки брехні, що я не маю сміливості сказати, хто бомбив або знищив частину нафтової інфраструктури», – сказав Фіцо.

Словаччина, на відміну від Угорщини, не виключає можливості вступу України до ЄС. Фіцо наголосив, що Словаччина підтримає це рішення, якщо Київ виконає всі необхідні умови, однак додав, що такі країни, як Сербія, Албанія та Чорногорія, набагато краще підготовлені до членства, ніж Україна.

Як писав ZAXID.NET, 27 січня російські війська вдарили безпілотником по об’єкту нафтопроводу в місті Броди на Львівщині. Цей об’єкт є частиною південної гілки нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Словаччини та Угорщини, які продовжують її закупівлю.