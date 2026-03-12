У селищі Новий Яричів на пожежі трави загинув чоловік

У середу, 11 березня, у селищі Новий Яричів Львівського району через спалювання сухої трави загинув 55-річний мешканець, а в селищі Дубляни на Самбірщині 68-річна жінка отримала важкі опіки.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, близько 16:30 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селищі Новий Яричів Львівського району, деоріла суха трава на площі 100 м2. Пожежники знайшли на згарищі тіло 55-річного чоловіка.

Окрім того, близько 16:00 горіла суха трава в селищі Дубляни Самбірського району. Вогонь охопив 30 м2 сухої трави та чагарників. Пожежу загасили місцеві мешканці ще до приїзду рятувальників, проте опіки отримала 68-річна жінка. Постраждалу госпітазували.

Рятувальники вкотре закликали мешканців не спалювати суху траву на ділянках, адже такі дії можуть завершитися трагедією.