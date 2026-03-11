Німецьких військових навчатимуть артилерійській справі та бронетанковим операціям

Українські військові інструктори найближчим часом вирушать до Німеччини, де навчатимуть військових сучасним методам ведення війни, здобутим під час повномасштабного протистояння з Росією. Про це у середу, 11 березня, повідомив головнокомандувач німецької армії, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг.

За його словами, Україна направить своїх фахівців до військових навчальних центрів Німеччини, щоб поділитися практичним досвідом сучасної війни. Відповідної домовленості Україна та Німеччина досягли ще у лютому.

Очікується, що перша група українських інструкторів складатиметься з кількох десятків військових і працюватиме в країні протягом кількох тижнів. Українські фахівці проводитимуть підготовку за кількома напрямами, зокрема:

артилерійська справа;

інженерні рішення на полі бою;

бронетанкові операції;

застосування безпілотників;

командування та управління підрозділами в умовах сучасної війни.

Окрему увагу приділять концепції data-driven warfare – веденню бойових дій із використанням цифрових технологій та мережевих систем управління. За словами Фройдінга, подібний досвід поки що не описаний у жодному військовому підручнику.

У Берліні також наголошують, що необхідність такої співпраці зумовлена безпековими ризиками. Розвідки Німеччини та інших країн НАТО попереджають, що Росія може бути готовою до масштабного нападу на Альянс уже до 2029 року.

«Це майже післязавтра. У нас немає часу – ворог не чекатиме, поки ми оголосимо про свою готовність», – підкреслив Фройдінг.

Він додав, що Німеччина стала першою країною, яка уклала подібну угоду з Україною, однак у Берліні очікують, що інші держави НАТО також запросять українських військових інструкторів для передачі бойового досвіду.

Нагадаємо, 2 березня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що залучить українських експертів для протидії іранським дроновим атакам. Того ж дня Володимир Зеленський ініціював поміч в боротьбі з БпЛА на Близькому Сході, якщо лідери цього регіону переконають російського диктатора Владіміра Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

Проте згодом президент повідомив, що 9 березня перша група українських фахівців вирушить до країн Близького Сходу, щоб навчити іноземних військових збивати іранські дрони.