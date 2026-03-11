Юлія Кльокнер виступила в українському парламенті

Німеччина виділить Україні додаткові 200 млн євро на закупівлю розвідувальних безпілотників, а також цивільний захист. Про це повідомила у середу, 11 березня, президентка Бундестагу Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді.

Під час свого першого візиту до України очільниця німецького парламенту анонсувала новий пакет допомоги, який надійде найближчими днями. За словами Кльокнер, рішення про подальшу допомогу та гарантії безпеки ухвалює Бундестаг, який несе відповідальність за їхнє виконання.

«Цими днями Німеччина надає додаткові 200 млн євро, щоб посилити захист проти російського терору бомбардуваннями. Йдеться про збільшення коштів для розвідувальних дронів та цивільного захисту, щоб була можливість більше захистити людей та убезпечити життєво важливу інфраструктуру», – сказала президентка парламенту.

Посадовиця наголосила, що Україна бореться не тільки за свої кордони, але й за принципи, на яких побудована сучасна Європа. Вона додала, що ЄС вчиться в України у технологічних та організаційних аспектах, а також навчається стійкості. Юлія Кльокнер зазначила, що Німеччина потребує української експертизи, зокрема у виробництві дронів та захисті від них.

Нагадаємо, 10 березня німецька газета Spiegel повідомила, що міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу вдалося переконати європейських партнерів передати Україні додаткові ракети PAC-3, які застосовуються системами Patriot. Загалом Україні передадуть 35 ракет до американської ППО найближчими тижнями.