Україна отримає нову партію ракет до Patriot

Міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу вдалося переконати європейських партнерів передати Україні додаткові ракети PAC-3, які застосовуються системами Patriot. Найближчими тижнями Німеччина надішле Україні додатковий оборонний пакет, до якого увійдуть близько 35 ракет-перехоплювачів, повідомила німецька газета Spiegel у вівторок, 10 березня.

За даними видання, на зустрічі партнерів України перед Мюнхенською конференцією з безпеки Борис Пісторіус висунув європейським лідерам «вкрай незвичайну пропозицію». Він заявив країнам-партнерам, що Німеччина надасть Україні п'ять ракет PAC-3 зі своїх арсеналів Бундесверу, якщо інші країни нададуть Україні загалом 30 додаткових ракет-перехоплювачів цього типу. Тоді низка країн підтримала цю ініціативу, але не взяла на себе офіційні зобовʼязання.

Врешті решт міністерство оборони Німеччини підтвердило, що європейські країни передадуть Україні 30 ракет до Patriot. Разом із ракетами з німецьких арсеналів до України надійде близько 35 снарядів PAC-3.

За даними Spiegel, новий оборонний пакет надійде до України найближчими тижнями.

Зазначимо, в Європі немає власного виробництва ракет PAC-3, через що ці снаряди є достатньо дефіцитними. Попри обіцянки дозволити таке виробництво, США досі не надали ліцензії європейським країнам. За словами президента України Володимира Зеленського, Україна обговорювала зі США дозвіл на виробництво PAC-3 в Європі кілька років поспіль.

Нагадаємо, наприкінці лютого Литва оголосила, що передасть Україні ракети для посилення ППО. Йдеться про 30 ракет для переносного зенітного ракетного комплексу RBS-70