Яворівський районний суд Львівської області визнав головного сержанта батальйону винним у недбалому ставленні до служби, оскільки через неналежний контроль за особовим складом кілька підлеглих отруїлись алкоголем – один з них помер. За адмінправопорушення йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, головного сержанта батальйону звинуватили у тому, що він 11 грудня 2025 року не забезпечив контроль над поведінкою особового складу, не вжив належних заходів для запобігання вживання алкоголю підлеглими, через що один військовий помер, а ще кількох госпіталізували у лікарню з отруєнням алкоголем.

Щодо головного сержанта склали протокол про адмінправопорушення через недбале ставлення до військової служби. На засідання суду він не прийшов. Справу розглянув суддя Ігор Казан, який дослідив усі матеріали та призначив військовому покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET розповідав, що правоохоронці розслідують смерть військового, який міг отруїтись безакцизним алкоголем, ще троє військових потрапили у лікарню з отруєнням. Як пояснили побратими постраждалих, 11 грудня 2025 року вони купили на АЗС горілку, а після чергування один із солдатів приніс у намет прозору літрову пляшку з невідомим алкоголем. Більшість вмісту пляшки випив військовий, якого наступного ранку знайшли мертвим. Ще трьох солдатів госпіталізували у Самбірську районну лікарню з гострим отруєнням алкоголем.

Окремо правоохоронці зʼясовують, хто налагодив збут незаконно виготовленого спирту на території Львівської області.