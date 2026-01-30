На Львівщині правоохоронці розслідують смерть військового, який міг отруїтися безакцизним алкоголем. Про це стало відомо з ухвал Личаківського районного суду про обшуки в магазині, в якому військові могли придбати контрафактний алкоголь.

Як вказано у матеріалах справи, 12 грудня 2025 року четверо солдатів однієї з військових частин на Львівщині отруїлися, один із них помер. Як пояснили побратими постраждалих, напередодні вони купили на АЗС горілку, а після чергування один із солдатів приніс у намет прозору літрову пляшку з невідомим алкоголем. Більшість вмісту пляшки випив військовий, якого наступного ранку знайшли мертвим. Ще трьох солдатів госпіталізували у Самбірську районну лікарню з гострим отруєнням алкоголем.

Окремо правоохоронці зʼясовують, хто налагодив збут незаконно виготовленого спирту на території Львівської області. Серед іншого працівники БЕБ перевіряють, чи продавали контрафактний алкоголь у магазині «Точка» в Самборі. Правоохоронці провели обшуки та вилучили безакцизні сигарети і пляшки зі спиртом без маркування. На вилучене майно суд наклав арешт.

Справу про отруєння військових розслідують за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ).