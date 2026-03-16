Рятувальники – живі

У селі Байківці біля Тернополя трьох рятувальників засипало землею під час того, як вони намагалися врятувати з ями чоловіка, який також потрапив під обвал. Попередньо усі рятувальники живі. Зараз вони знаходяться у лікарні Тернополя в різному стані важкості. Чоловіка з ями дістали вже мертвим.

Нещасний випадок стався після обіду 16 березня, повідомили в ДСНС Тернопільщини. Різноробочі працювали на подвір’ї приватного будинку – копали септик. Раптово стався обвал ґрунту та одного з чоловіків засипало землею. На місце викликали рятувальну групу правцівників ДСНС. Троє рятувальників спустилися вниз у яму і їх також засипало.

За словами речника ДСНС Тернопільщини Сергія Даніліна, повторний обвал грунут стався о 15:59. Рятувальників вдалося оперативно відкопати та передати медикам швидкої допомоги. Після того продовжилися пошуки чоловіка, якого засипало першим у 4-метровій ямі. Його вдалося дістати з-під землі, однак він вже не дихав, а реанімаційні дії не дали результату.

Чоловік копав траншею глибиною 4 метри

За даними поліції Тернопільщини, під час обвалу ґрунту загинув 19-річний місцевий мешканець. Поліцейські встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей за фактом до ЄРДР за ст. 115 КК України (з приміткою «нещасний випадок»). Працівники ДСНС – живі, перебувають у медзакладі міста у стані різної важкості. ️