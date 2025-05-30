На підприємстві в селі Мишковичі біля Тернополя під час робіт у цистерні загинули троє працівників. Як розповіли місцеві мешканці ZAXID.NET, спочатку в цистерну спустився один чоловік, коли йому стало зле – за ним спустився ще один чоловік, який теж знепритомнів, після чого на їх порятунок спустився третій чоловік. Усі троє загинули.

«На місце викликали рятувальників та виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка і досі працює на місці. Правоохоронці встановлюються обставини загибелі людей. Відомо, що медики швидкої допомоги намагалися врятувати життя чоловікам, але реанімаційні заходи не дали позитивного результату», – розповіли ZAXID.NET в пресслужбі поліції.

Староста села Мишковичі Іван Пастух повідомив, що всі загиблі – мешканці села. Більше подробиць він не надав. І він, і поліція назву підприємства поки що не розголошують.

З ємності взяли проби повітря, щоб визначити, що стало причиною смерті трьох чоловіків. Тіла загиблих передали на судово-медичну експертизу.