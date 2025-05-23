Загинув 61-річний працівник

На підприємстві поблизу Тернополя загинув 61-річний працівник. На нього впали металеві труби, які він завантажував в автомобіль. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Повідомлення про смерть 61-річного чоловіка до поліцейських надійшло 22 травня близько 16:20. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 23 травня.

Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що потерпілий приїхав на підприємство за товстостінними металевими трубами. «Під час завантаження обладнання обірвався гак на крані й труби впали на водія вантажівки. Травми чоловіка виявилися несумісними із життям», – повідомили в пресслужбі поліції Тернопільщини.

Наразі правоохоронці внесли кримінальне провадження в ЄРДР за ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини). Що стало причиною нещастя, встановлюють працівники поліції.