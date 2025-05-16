Свідками паднян стали будівельники, які викликали швидку і поліцію

У Тернополі з недобудованого багатоповерхового будинку випав чоловік і загинув. Його падіння помітили робітники, які працювали на будівництві, і викликали швидку допомогу та поліцію.

Повідомлення про падіння людини з висоти до поліції Тернополя надійшло вранці 16 травня. Працівники будівельної фірми повідомили, що з висоти недобудованого будинку на вул. Смакули випав невідомий чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 16 травня.

Правоохоронці встановили, що з висоти впав 50-річний житель Тернополя. «Шансів вижити у чоловіка не було – він загинув на місці. Які обставини призвели до його загибелі – з’ясовується. Тіло тернополянина передали в судово-медичну експертизу», – повідомили ZAXID.NET в пресслужбі поліції Тернополя.

Наразі за фактом падіння людини з висоти і смерті відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).

Додамо, що новобудови на вул. Смакули розташовані в новому мікрорайоні «Північний», який наразі активно розбудовується. Багатоповерхові будинки там будують кілька місцевих забудовників – «Там де Дім», «Матла».