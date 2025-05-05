Медики швидкої констатували смерть чоловіка на місці події

У Чернівцях вранці 5 травня з недобудованого будинку впав 19-річний чоловік і загинув на місці. Інцидент трапився на вул. Героїв Майдану неподалік центру міста. В поліції Буковини ZAXID.NET підтвердили загибель чоловіка.

Про те, що в Чернівцях з восьмого поверху недобудови випав 19-річний чоловік і розбився на смерть повідомило «Суспільне.Чернівці». Перехожі на місце події викликали поліцейських та швидку медичну допомогу. Однак медики лише констатували смерть буковинця.

Речниця Нацполіції Чернівецької області в коментарі ZAXID.NET Кароліна Маришева повідомила, що на місце виїжджала слідчо-оперативна група, яка оглянула територію, де впав чоловік.

«Встановлено, що внаслідок падіння з восьмого поверху недобудови загинув 19-річний житель міста. Відомості про подію правоохоронці внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок». Ведеться розслідування», – зазначила Кароліна Маришева.

Тіло загиблого чоловіка правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини події. Зокрема, як 19-річний чернівчанин потрапив на недобудову і що він там робив.