В Чернівцях з дев’ятого поверху недобудови впав працівник будівельної фірми і загинув. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Відомо, що загиблий виконував роботи по зовнішньому оздобленню фасаду багатоповерхівки.

Через падіння з висоти працівник будівельної фірми загинув близько 13:00 22 квітня. Випадок на будівництві стався на вул. М. Черемшини. На місце події працівники викликали швидку допомогу та поліцейських. Однак медики лише констатували смерть чоловіка.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що вже встановили особу загиблого працівника – це 45-річний житель Вижницького району, який приїхав у Чернівці на роботу.

«Під час виконання будівельних робіт з риштування для робіт на висоті впав працівник та отримав травми, несумісні із життям. Він виконував роботи з оздоблення фасаду будинку», – зазначила речниця поліції Кароліна Маришева.

За фактом загибелі працівника правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Наразі поліцейські встановлюють причини падіння і чи був загиблий ознайомлений з технікою безпеки на будівництві.