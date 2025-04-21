Дитину з травмами госпіталізували до лікарні

У неділю, 20 квітня, у Новому Роздолі на Львівщині 4-річна дівчинка випала з третього поверху. За даними поліції, у цей час 27-річна мама дитини була п’яна. Дитина в лікарі, а мамі загрожує до п’яти років тюрми.

Як повідомили в поліції Львівщини, інцидент стався 20 квітня увечері близько 20:25 на вул. В’ячеслава Чорновола у місті Новий Розділ. 4-річна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на третьому поверсі, дитину помітила сусідка та викликала медиків.

Поліцейські з’ясували, що дівчинка перебувала сама в кімнаті, де було відчинене вікно. Дитина вилізла спочатку на крісло, потім – на вікно, не втримала рівновагу та випала. 27-річна матір дівчинки у цей час перебувала у стані алкогольного сп’яніння на кухні та майже на годину залишила дитину без нагляду.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною (ст.166 ККУ). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.