Дитина вилізла на диван, відкрила вікно та сперлась на москітну сітку. Конструкція не витримала і хлопчик впав

У середу, 26 березня, у місті Здолбунів на Рівненщині унаслідок нещасного випадку загинув 5-річний хлопчик. Дитина випала з вікна житлового будинку, коли мама вийшла з кухні.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Рівненської області, випадок трапився 26 березня близько 18:15 у місті Здолбунів. 5-річний хлопчик перебував дома із 29-річною мамою. Коли жінка вийшла з кухні в іншу кімнату, дитина вилізла на диван, відкрила вікно та сперлась на москітну сітку. Конструкція не витримала і хлопчик впав спершу на накриття під’їзду, а потім на землю.

Медики, які приїхали на місце, не змогли врятувати дитину – хлопчик загинув від отриманих травм. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).