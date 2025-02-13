Трагедія сталася у 2023 році у Пнівському ліцеї Пасічнянської сільради

Надвірнянський районний суд визнав винним у неналежному виконанні професійних обов'язків вчителя Пнівського ліцею Михайла Йосепчука. За смерть учня 9-А класу Тараса С. під час уроку стрільби вчителеві призначили три роки ув’язнення з позбавленням права займатися викладацькою, виховною та педагогічною діяльністю на три роки.

Вирок винесли 10 лютого. Йдеться про трагедію, яка сталася у листопаді 2023 року. Під час заняття зі стрільби у Пнівському ліцеї Пасічнянської сільради куля потрапила в 14-річного школяра, і він помер на місці. Наступного дня поліція затримала 60-річного вчителя закладу.

У матеріалах справи зазначено, що Михайло Йосепчук працює у школі з 1986 року. Спочатку він був керівником духового оркестру, а з 1998 року навчав учнів «Допризовній підготовці» (нині предмет називається «Захист України»). Також він веде гуртки «Юний стрілець» для учнів 6-8 класів та «Влучний стрілець» для учнів 10-11 класів.

У день трагедії за розкладом обвинувачений мав проводити урок «Захист України» у 10-А класі. На нього він запросив частину учнів 9-х та 11-го класів, з яких хотів обрати кандидатів для участі у змаганнях зі стрільби. Учні винесли з підсобки в коридор на 2 поверсі школи парту, мішені, пневматичну гвинтівку ЕКОL калібру 4,5 мм та кульки «Шершень» до неї.

Михайло Йосепчук доручив заряджати гвинтівку учневі 9-Б класу. Під час чергового заряджання школяр переплутав запобіжник зі спусковим гачком і вистрелив. Куля потрапили в груди учневі 9-А класу Тарасу С., і він помер від ушкодження серця та гострої серцевої недостатності до приїзду «швидкої».

Під час судового засідання вчитель не визнав своєї вини і сказав, що роз’яснював школярам техніку безпеки при стрільбі з пневматичної рушниці. Зазначив, що до теми вогневої підготовки ще не дійшли, але завуч сказала, що треба провести до дня ЗСУ змагання по стрільбі, на які можна залучити і учнів 9-х класів.

Гвинтівку виніс він особисто, пристріляв її. Потім сказав учням відійти назад і стати під стіну. Стріляли з трьох положень – лежачи, стоячи та сидячи за партою. Спочатку він перезаряджав гвинтівку сам, і оскільки йому було важко це робити через хворобу, доручив це учневі 9-Б класу, який знав, як поводитися з пневматичною зброєю, і ходив на гурток «Юний стрілець».

Михайло Йосепчук розповів, що в коридорі проводили тільки тренування, а самі змагання зі стрільби мали відбуватися в спортзалі ліцею. В останньому слові він попросив вибачення у батьків загиблого та попросив суд суворо його не карати. У свою чергу потерпілі наполягали на суворому вироку та стягненні з обвинуваченого мільйона гривень компенсації за завдану моральну шкоду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Грещук визнав вчителя Пнівського ліцею Михайла Йосепчука винним у неналежному виконанні професійних обов'язків щодо охорони життя неповнолітніх і призначив йому 3 роки ув’язнення, відмовивши у задоволенні цивільного позову потерпілих. На вирок можуть подати апеляцію.