Підліток загинув від пострілу пневматичної гвинтівки

На Івано-Франківщині під час гурткового заняття в одному з обласних ліцеїв загинув 14-річний школяр. Дев’ятикласник помер від пострілу пневматичної зброї, повідомили у середу, 22 листопада, у прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про смерть 14-річного хлопця 22 листопада приблизно о 15:30. Школяр загинув у приміщенні одного з ліцеїв Надвірнянського району Прикарпаття під час заняття шкільного гуртка. Згодом міський голова Надвірної Зіновій Андрійович повідомив, що трагічний інцидент трапився у приміщенні ліцею Пасічнянської громади Надвірнянського району.

«Слідчі встановили, що учень дев’ятого класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги», – повідомили у прес-службі поліції Прикарпаття.

На місце виїхало керівництво поліції в Івано-Франківській області, слідчі та профільні служби. Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини нещасного випадку.

Наразі поліцейські опитали свідків події та викладачів. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

«Висловлю щирі співчуття близьким та рідним хлопчика. Це надзвичайно непоправна втрата. Хочу зауважити що ця трагедія є вказівкою про те наскільки безпека має бути на першому місці! Дорогі працівники закладів освіти та учні не нехтуйте інструкціями з поводження з зброєю чи іншими небезпечними предметами!», – йдеться у дописі Зіновія Андрійовича у Facebook.