Вчителеві обиратимуть запобіжний захід

Після загибелі 14-річного хлопця під час стрільб в ліцеї Пасічнянської громади Надвірнянського району поліція затримала 60-річного вчителя закладу, який був присутній під час трагедії. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 23 листопада, гурткове заняття зі стрільби по мішенях із пневматичної гвинтівки, під час якого загинув школяр, проходило на коридорі з порушенням заходів безпеки.

«Під час цього заняття, учень 9 класу, 15-річний підліток, при перезаряджанні пневматичної гвинтівки з необережності здійснив постріл в іншого учня. Куля калібру 4,5 мм поцілила в область грудної клітки. Від отриманої травми 14-літній хлопець помер до приїзду швидкої допомоги. На момент події, вчитель був присутній в коридорі, де відбувались стрільби», – інформують в поліції.

Вчителя, мешканця міста Надвірна, затримали. Під час обшуку у нього вдома вилучили пневматичну гвинтівку.

Слідчі поліції розпочали два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність), а також ч. 2 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього). Вчителеві обиратимуть запобіжний захід, вирішується питання про оголошення йому підозри.