Малюк з командою медиків, які виходжували його три місяці

Команда спеціалістів Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») виходила новонародженого хлопчика, який був у критичному стані і від якого відмовилася мати. У дитини двічі зупинялося серце, виникли легенева кровотеча, неонатальний сепсис, поліорганна недостатність та інші ускладнення. Малюк провів у лікарні три місяці, поборов усі недуги і знайшов люблячих батьків.

До відділення реанімації новонароджених лікарні «Охматдит» малюка госпіталізували через 6 годин після народження із одного з районів області. Від дитини відмовилася мама, стан немовляти був критичний і лікарі викликали спеціалізовану реанімаційну бригаду зі Львова.

«Під час стабілізації стану у дитини розпочалася легенева кровотеча – стан, що є абсолютним протипоказанням до транспортування. Та лікарям вдалося заінтубували малюка на місці та провести реанімаційні заходи. Після стабілізації стану та усунення критичних загроз для життя, дитину транспортували до Львова», –повідомили у лікарні.

У крихітного пацієнта діагностували критичну дихальну недостатність, легеневу кровотечу, ознаки раннього неонатального сепсису, септичний шок, поліорганну недостатність, серцево-судинна недостатність, геморагічний синдром.

Хлопчика підключили до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ) , та через прогресуючу дихальну недостатність, вроджену пневмонію та важке ураження легеневої тканини, жоден режим апаратної вентиляції не забезпечував адекватного газообміну.

«Сильне ураження легень вимагало жорстких параметрів респіраторної підтримки. Ситуація була критичною та непрогнозованою, проте після 4-ох годин інтенсивної терапії вдалося досягти адекватної оксигенації та стабілізації стану», – каже керівниця відділення Галина Заремба.

У дитини двічі зупинялося серце, виникли неврологічні ускладнення, тож до лікування дитини залучили лікарів -неврологів.

Та хлопчик виявився «бійцем», він поборов усі випробування, які впали на нього з перших годин життя, і знайшов сім’ю, в якій він став бажаною дитиною.