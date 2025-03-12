За життя маленького пацієнта боровся медперсонал трьох відділень лікарні

Команда спеціалістів Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперувала новонароджене маля з атрезією стравоходу. До лікарні дитину привезли прямо з пологового будинку Львівщини і на другу добу життя вона потрапила на операційний стіл.

Атрезія стравоходу, повідомили у лікарні, – це складна вроджена патологія, при якій частини стравоходу не з'єднані між собою. Тож їжа з ротової порожнини не може потрапити до шлунка, а потрапляє у легені, що веде до розвитку аспіраційної пневмонії, дихальної та серцево-судинної недостатності і при відсутності вчасного лікування дитина може померти. У новонародженого хлопчика сегмент стравоходу впадав у трахею, через що шлунковий вміст потрапляв у легені.

«Це одна з найскладніших вад у новонароджених. Без термінового хірургічного втручання дитина просто не може вижити. Такі втручання треба робити у перші дні після народження, адже малюки з такою патологією не можуть харчуватися», – каже дитячий хірург Олег Ленів.

Крихітний пацієнт потрапив на операційний стіл на другу добу життя. Хірурги зробили малюку складну реконструктивну операцію: перервали патологічний зв’язок стравоходу з дихальними шляхами. Вони з’єднали верхній і нижній сегменти стравоходу, наклавши прямий анастомоз. Технічно ця операція є складною, зокрема й через малий вік пацієнта. Але відкладати такі оперативні втручання не можна.

Після операції перші чотири дні хлопчик був на штучній вентиляції легень (ШВЛ) під постійним контролем лікарів відділення реанімації новонароджених. Йому не можна було рухатися у перші доби, аби анастомоз, який наклали, міг зростися. Далі його виходжували медики відділення постінтенсивного догляду.

Зараз із пацієнтом вже все гаразд. Його з лікарні виписали додому і хлопчик отримав шанс на подальше здорове життя.