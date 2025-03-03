Завідувачка відділення отоларингології Тетяна Заброварна, дитячий хірург Олександр Калінчук, Еліна та її мама Вікторія

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно прооперували 5-річну мешканку Хмельниччини з привушною пухлиною, яка загрожувала дитині повною або частковою втратою слуху та паралічем обличчя.

Дівчинка Еліна народилася з привушною пухлиною. У перші роки життя доброякісний новоутвір не турбував її, проблеми почалися у 4-річному віці. У ділянці нижньої частини обличчя з’явилися прищ та біль. Хірурги забрали нагноєння, але воно знову виникало. Хірург Ігор Погребняк із Хмельницької міської дитячої лікарні запідозрив, що ситуація може бути складнішою і скерував дитину на КТ (комп’ютерну томографію). Знімки показали, що між привушною пухлиною, яка почала рости, та прищем на обличчі утворилася так звана нориця — штучний канал довжиною 4 см. Він і був причиною постійних запалень, повідомили у львівській лікарні.

Новоутвір потрібно було якнайшвидше видалити, бо подальший ріст пухлини та постійні нагноєння загрожували дитині повною або частковою втратою слуху та паралічем обличчя. По допомогу батьки дівчинки звернулися до спеціалістів дитячої лікарні Львова.

«Операція була складна. Пухлина розташовувалася у місці, де скупчені судини та нерви. Хірурги оперували під нейромоніторингом. Апарат допоміг контролювати активність нервових закінчень та уникнути пошкоджень важливих ділянок. Отоларингологиня Тетяна Заброварна разом із дитячим хірургом Олександром Калінчуком видалили пухлину та норицю і провели резекцію та пластику зовнішнього слухового проходу. Аби досягти кращого косметичного ефекту, післяопераційний рубець сховали у прихованій зоні», – кажуть у лікарні.

Дівчинку вже виписали з лікарні. Після операції вона добре почувається. після операції. Вчасна фахова допомога допомогла дитині уникнути небезпечних ускладнень.