Для маленької Діани найважче вже позаду

Урологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») врятували нирки 1,5-річній дівчинці з Херсона, яка народилася з вродженою вадою сечовивідної системи. Аби її позбутися, дитина перенесла три складні операції.

У маленької Діани діагностували обструкцію (звуження) у ділянці переходів сечоводів у сечовий міхур. Через це сечоводи були дуже великі і розтягнуті, погіршився відтік сечі, приєднувалася інфекція і все це могло призвести до виникнення ниркової недостатності і навіть втрати нирок.

Родина дівчинки з Херсона, але через воєнні дії була змушена переселитися до Тернополя. Про діагноз доньки батьки дізналися на 35 тижні вагітності. Лікарка скерувала майбутню маму до Львова до генетика і на УЗД. І порадила після народження маляти проконсультуватися з урологами «Охматдиту», повідомили у медзакладі.

Уперше з донькою батьки прийшли на консультацію до урологів, коли їй було два тижні. Лікарі обстежили дитину і порадили наразі спостерігати, робити контрольні УЗД. Було зрозуміло, що без операції не обійтися, але треба було дати трохи часу маленькій пацієнтці, аби вона підросла, зміцніла.

Як повідомив дитячий уролог Ігор Гримак, коли дівчинці виповнилося три місяці, їй зробили першу операцію, прооперували одну нирку. До операційної команди увійшли дитячі урологи Ігор Гримак, Андрій Поцюрко, Данило Іваськевич, Богдан Гижа, Наталія Пляцко, анестезіолог Віра Приймакова і операційна медсестра Галина Ших. Через деякий час ця команда лікарів прооперувала дитині другу нирку. Під час цих операцій дівчинці вивели уретеростомами (сечоводи виведено на шкіру), з якими вона жила майже рік.

А нещодавно дівчинці провели третю операцію, під час якої закрили стоми, що були на шкірі, і зробили пластику сечоводів.

Днями Діана приїжджала на контрольний огляд. Обстеження показало, що сеча доволі добре закидається у сечовий міхур, нема розширення у нирках, підвищеного тиску. Операції допомогли уникнути ниркової недостатності і зберегти нирки. Тож надалі урологи будуть за дівчинкою лише спостерігати.

Як повідомив ZAXID.NET уролог Ігор Гримак, дітей з такими і схожими вродженими вадами є дуже багато. Операції з усунення таких вад є доволі складними, їх проводять лише в надкластерних лікарнях. У західному регіоні таких дітей оперують лише у Львові, тож до львівського «Охматдиту» скеровують дітей із усього заходу України.