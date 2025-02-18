Крихітна пацієнтка ззі своїми рятувниками, які майже три місяці боролися за її життя

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували дівчинку, що народилася передчасно на 28 тижні вагітності з вагою лише 1560 г і злоякісною пухлиною нирки.

Софійка (так назвали дівчинку батьки) – з Тернополя. Крім типових для «поспішайок» ускладнень, медики виявляють у маляти ще й нефробластому — вроджену злоякісну пухлину нирки. Тож дитину терміново перевезли з Тернополя до Львова, у лікарню св. Миколая, повідомили у медзакладі.

«Стан немовляти був критичний. Передчасне народження, мала вага, інфекція та пухлина, що продовжувала рости. Оперувати — небезпечно, але не оперувати —це ще більша небезпека для життя дитини. Пухлина спричиняла кишкову непрохідність, перетискала нижню порожнисту вену, зміщувала печінку, а тиск на внутрішні органи загрожував дитині смертю», – кажуть у лікарні.

Попри високі ризики хірурги почали готувати дитину до операції з видалення нефробластоми. За це складне втручання взялися досвідчені провідні хірурги Олександр Калінчук та Андрій Дворакевич. Вони видалили праву нирку разом з пухлиною та частинкою порожнистої вени. На той час новоутворення займало 15% тіла дитини і разом з ураженим органом важило 135 г.

Далі за життя дитини впродовж двох місяців боролися неонатологи відділення інтенсивної терапії та анестезіології новонароджених Ольга Павловська та Олеся Гера. І коли надії вже майже не залишилося, стан маляти поліпшився і воно поволі починає одужувати. Дівчинку перевели у відділення патології новонароджених, де вона ще майже місяць набиралася сил.

Після майже тримісячного перебування у лікарні Софійку виписали додому з вагою 2270 г. Зараз дівчинка вже серед рідних, які на неї зачекалися. Надалі з донечкою будуть займатися батьки за порадою фізичного терапевта. А до Львова дівчинка приїжджатиме лише на контрольні огляди, аби лікарі могли коригувати план відновлення дитини.