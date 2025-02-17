Дитяче відділення інфекційної лікарні львова переповнене хворими дітьми з грипом і ГРВІ

На Львівщині різко зростає кількість хворих на грип і ГРВІ. Перебіг захворювання доволі часто важкий і діти з різними ускладненнями потрапляють до лікарень. До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні на апараті ШВЛ госпіталізували чотирирічну дівчинка, яку через важкий стан підключили до апарата ШВЛ.

Як повідомив ZAXID.NET заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін, хворі діти з вірусами грипу, пневмоніями почали поступати до лікарні наприкінці січня.

«А за останній тиждень кількість хворих дітей зросла більше, ніж на 50%. Діти потрапляють з вірусами грипу А і В, пневмоніями. Симптоми у них схожі: висока температура, утруднене дихання, кашель. На даний час у нас лікується 64 хворих дітей. Багато хворих дітей і у дитячих відділеннях львівського “Охматдиту” і Першого ТМО м. Львова», – каже Андрій Орфін.

Завідувачка 1-го дитячого відділення інфекційної лікарні Галина Кармазин додала, що у лікарні багато дітей з пневмоніями, які найчастіше виникають як ускладнення грипу на 4-5 день.

До реанімаційного відділення госпіталізували 4-річну дівчинку з Волині, яка 13 лютого приїхала на Львівщину до родичів у гості. 16 січня у неї підвищилася температура, виникла задишка. Батьки звернулися до лікарів у Шептицькому, і звідти дитину скерували до інфекційної лікарні Львова.

«У дівчинки була висока температура, задишка, низька сатурація (насичення крові киснем). При нормі вище 94, сатурація у дитини була 70. У маленької пацієнтки після обстежень діагностували ларинготрахеобронхіт і пневмонію. Стан дитини був такий, що її підключили до апарата ШВЛ», – каже Галина Кармазин.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України повідомили, що за минулий тиждень (10.02-16.02.2025) на Львівщині зареєстровано 15586 випадків грипу і ГРВІ. Це майже на 3000 випадків більше, ніж у попередній тиждень. Серед хворих 53% - діти. За останній тиждень зафіксовано два летальні випадки: від ускладнень грипу В померла 7-річна дитина, яка не мала супутніх захворювань і не була вакцинована від грипу, і 67-річна жінка, у якої діагностували респіраторносинцитіальний вірус. У неї також була ішемічна хвороба серця.

Лікарі наголошують: при появі перших симптомів захворювання (кашель, підвищення температури) не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря і чітко дотримувтаися його рекомендацій.