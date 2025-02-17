Із вівторка, 18 лютого, школи Львівської області перейдуть на дистанційне навчання. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій ЛОВА через перевищення епідпорогу та значне зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей. У школах Львова наразі не запроваджують карантинні обмеження, але кожна школа, за потреби, зможе перейти на дистанційне навчання.

Як повідомила під час брифінгу 17 лютого заступниця гендиректора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Озірковська, зареєстровано перевищення епідпорогу на 46% і це відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За минулий тиждень було зареєстровано більше 15 тисяч випадків захворювання.

За словами Озірковської, більшу частку хворих становлять діти (53%) – йдеться про вікову категорію від 5 до 14 років. Переважно на Львівщині фіксують грип типу А і Б, а також циркуляцію інших вірусів з групи ГРЗ – це, зокрема, Аденовіруси, віруси Парагрипу.

«Комісія ЛОВА з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про те, щоб заклади загальної середньої освіти перейшли на віддалене навчання на 11 днів. Тобто з вівторка, 18 лютого, до наступної п’ятниці, 28 лютого. Таким чином ми практично на два тижні зможемо зменшити скупчення дітей і зростання захворюваності», – повідомив Олег Паска, директор департамент освіти і науки Львівської ОВА.

За словами чиновника, йдеться не про карантин, а про дистанційне навчання протягом 11 днів. За його словами, вчителі уміють працювати з дистанційними платформами, тому перерви у освітньому процесі не буде.

«У 2020 році, відповідно до програми розвитку освіти, ЛОДА виділяла кошти на навчання вчителів роботі з дистанційними платформами. Таким чином за час ковіду школи навчились користуватись дистанційними платформами, кожна школа має платформу, з якою вони працюють, і буде легко перейти на віддалене навчання і згадати той досвід, який був у 2020 році. Не передбачається якихось канікул чи перерви у роботі закладів освіти, це дасть можливість надалі продовжувати навчання», – розповів Паска.

У школах Львова наразі не запроваджують карантинні обмеження, але кожна школа, за потреби, зможе перейти на дистанційне навчання.

«Станом на сьогодні близько 18% учнів є відсутніми в школах, з них лише 15% відсутні через захворюваність. Звісно, що ситуація є різною у кожному навчальному закладі, але зараз ми вважаємо непотрібним вводити карантинні обмеження у школах Львова. Важливо додати, що львівські школи мають автономію, тож за потреби можуть перевести один чи декілька класів на кілька днів на дистанційне навчання», – коментує Андрій Закалюк, директор департаменту освіти на культури Львівської міської ради.