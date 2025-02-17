У Львові померла 7-річна дитина, яка захворіла на грип типу В. Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

Як уточнила ZAXID.NET Наталія Тімко-Іванченко, 7-річна дівчинка лікувалась амбулаторно, у неї був стрімкий перебіг грипу типу В. Дитина не була вакцинована від грипу та не мала супутніх захворювань. Дівчинка захворіла 7 лютого. Температура піднялася до 38 градусів і з’явився кашель, а 9 лютого вона померла.

На Львівщині медики фіксують перевищення епідпорогу на 46% і це відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За минулий тиждень було зареєстровано більше 15 тисяч випадків захворювання. Більшу частку хворих становлять діти (53%) – йдеться про вікову категорію від 5 до 14 років. Переважно на Львівщині фіксують грип типу А і В, а також циркуляцію інших вірусів з групи ГРЗ – це, зокрема, аденовіруси, віруси парагрипу. Через захворювання на грип та ГРВІ школи Львівщини переходять на дистанційне навчання.

Зростає захворюваність на грип і ГРВІ і у Львові і серед дітей, і серед дорослих. У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб кажуть, що кількість хворих почала збільшуватися, починаючи від нового року.

Таблиця захворюваності у Львові із 1 січня 2025 року. Клікніть для збільшення

Як повідомляв ZAXID.NET, до реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували також чотирирічну дівчинку, яку через важкий стан підключили до апарата ШВЛ.