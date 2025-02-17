Софійка з мамою і отоларингологом Федором Юрочком

Отоларингологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували однорічну дівчинку з рідкісним захворюванням – папіломатозом гортані. Софійку (так звати дівчинку) до Львова батьки привезли із Будапешта, вона стала наймолодшою пацієнткою, яку оперували львівські отоларингологи з таким захворюванням.

Родина Софійки – із Закарпаття, але зараз проживає у Будапешті. Коли доньці виповнилося 6-7 місяців, батьки помітили, що у неї з’явилися охриплість голосу, шепотіння, утруднене дихання, яке посилювалося під час сну, їжі та рухової активності. За кілька місяців розвинулася і дихальна недостатність. В Угорщині лікарі не змогли допомогти маляті, аргументуючи це тим, що дитина ще занадто мала для ендоскопічного обстеження та імовірної операції. Тож батьки звернулися по допомогу до лікарів Ужгорода, а ті скерували дитину до Львова, повідомили у Центрі.

Оториноларингологи львівського «Охматдиту» ретельно обстежили маленьку пацієнтку і виявили у неї рідкісне захворювання – папіломатоз гортані. Допомогти дитині могла лише операція.

«Папіломатоз гортані – захворювання, при якому в гортані (голосових зв’язках, трахеї) з’являються численні невеликі доброякісні пухлини – папіломи. Вони спричиняють охриплість голосу, утруднене дихання, хрипи, а в складних випадках можуть навіть блокувати дихальні шляхи та загрожувати життю», – кажуть у лікарні.

Без лікування папіломи можуть швидко розростатися та значно ускладнювати дихання. Тому важливо вчасно звернутися до лікаря при перших симптомах. Це захворювання вважається рідкісним і зустрічається приблизно у 4-5 дітей на 100 000.

Софійку прооперували, операція пройшла успішно.

«Папіломи закривали просвіт гортані більш як на 90%. Якщо б не термінова операція, то небезпечні події могли б розвинутися стрімко і в будь-який момент»,– каже керівник клініки дитячої оториноларингології Центру Федір Юрочко.

Зараз дівчинка знову може вільно дихати, голос відновився. Отоларингологи продовжують спостерігати за станом дитини і підтримують зв’язок із родиною.