Дитячі урологи Львова врятували однорічну дівчинку з мультикістозом лівої нирки
Аби не допустити розповсюдження інфекції на здорову нирку та інші органи, уражену нирку довелося видалити
Урологи львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно прооперували однорічну мешканку Львівщини, яка народилася з мультикістозом лівої нирки. Інфекція з ураженого органа могла поширитися і на праву здорову нирку, а згодом і на решту органів та систем. Аби уникнути цього, уражену нирку урологи видалили.
Яринка Брезвин із Львівщини вже народилася з однією непрацюючою ниркою. Про недугу доньки мама дізналася на 25 тижні вагітності. Вроджену патологію медики виявили під час планового УЗД, але не змогли тоді точно визначити, яке ж саме захворювання вразило орган, повідомили у лікарні.
Після народження дитини лікарі встановили остаточний діагноз: мультикістоз лівої нирки, тобто, замість органа в маляти були множинні кісти — пухлини, заповнені рідиною. Через це орган взагалі не міг виконувати своєї функції. Коли Яринці виповнився місяць, мама звернулася по допомогу до спеціалістів лікарні св. Миколая.
«У більшості випадків дітям з мультикістозом нирку видаляти не потрібно. Втім трапляються і складні ситуації: в однієї дитини на пів сотні ця недуга дає ускладнення. Як-от у Яринки. Це сильне запалення, висока температура, інтоксикація та погані аналізи. Все це проявлялося упродовж року її життя та не допомагали жодні медикаменти, які ми виписували», – каже дитячий уролог, завідувач урологічного відділення Дмитро Шевчук.
Інфекція з ураженого кістами органа могла поширитися на праву, здорову нирку, а згодом і на решту органів та систем. Аби не допустити цього та врятувати життя дитині, урологи вирішили видалити уражений орган.
Операцію провели лапароскопічно.Через три проколи по 5 мм урологи відділили хвору нирку від навколишніх тканин та повністю її видалили. Втручання тривало близько години і тепер здоровʼю Яринки нічого не загрожує.