Яринка з мамою і урологом Дмитром Шевчуком

Урологи львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно прооперували однорічну мешканку Львівщини, яка народилася з мультикістозом лівої нирки. Інфекція з ураженого органа могла поширитися і на праву здорову нирку, а згодом і на решту органів та систем. Аби уникнути цього, уражену нирку урологи видалили.

Яринка Брезвин із Львівщини вже народилася з однією непрацюючою ниркою. Про недугу доньки мама дізналася на 25 тижні вагітності. Вроджену патологію медики виявили під час планового УЗД, але не змогли тоді точно визначити, яке ж саме захворювання вразило орган, повідомили у лікарні.

Після народження дитини лікарі встановили остаточний діагноз: мультикістоз лівої нирки, тобто, замість органа в маляти були множинні кісти — пухлини, заповнені рідиною. Через це орган взагалі не міг виконувати своєї функції. Коли Яринці виповнився місяць, мама звернулася по допомогу до спеціалістів лікарні св. Миколая.

«У більшості випадків дітям з мультикістозом нирку видаляти не потрібно. Втім трапляються і складні ситуації: в однієї дитини на пів сотні ця недуга дає ускладнення. Як-от у Яринки. Це сильне запалення, висока температура, інтоксикація та погані аналізи. Все це проявлялося упродовж року її життя та не допомагали жодні медикаменти, які ми виписували», – каже дитячий уролог, завідувач урологічного відділення Дмитро Шевчук.

Інфекція з ураженого кістами органа могла поширитися на праву, здорову нирку, а згодом і на решту органів та систем. Аби не допустити цього та врятувати життя дитині, урологи вирішили видалити уражений орган.

Операцію провели лапароскопічно.Через три проколи по 5 мм урологи відділили хвору нирку від навколишніх тканин та повністю її видалили. Втручання тривало близько години і тепер здоровʼю Яринки нічого не загрожує.