Хлопчик з львівськими лікарями-урологами, які його оперували

Урологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 8-річного Владислава з Тернопільщини з гідронефрозом нирки. Захворювання призвело до того, що у хлопчика самовільно розірвалася нирка і він потребував невідкладної операції.

Гідронефроз, як пояснили у медзакладі, захворювання, при якому порушується відтік сечі з нирки. Тому ниркові чашки та балії (місця, де накопичується сеча) розширюються через перешкоду для відтоку сечі.

Ваду розвитку лівої нирки у хлопчика запідозрили у 2019 році. Хлопчик скаржився на біль і батьки повели його на УЗД. Тоді і виявили зміни, що могли свідчити про патологію. Дитині призначили комплексне обстеження і за його результатами діагностували лівобічний гідронефроз. Упродовж п’яти років лікарі Тернопільської обласної дитячої лікарні, залучивши урологів з львівського «Охматдиту», контролювали стан Владислава, проводили консервативне лікування і йому стан поліпшився.

Та наприкінці 2024 року біль повернувся і під час сильної ниркової коліки стався самовільний розрив нирки. Хлопчика госпіталізували до львівського «Охматдиту», де його терміново прооперували.

Оперували хлопчика лапароскопічним методом, він менш травматичний. Нирку хлопчику врятували, її функція повністю відновилася. Урологи також усунули причину, яка ускладнювала життя дитині.

«Ми виявили та провели резекцію місця звуження відходу сечоводу від мисочки. Після цього наклали анастомоз і відновили прохідність сечових шляхів. Це технічно досить складна операція. В Україні такі втручання виконують лише в декількох медичних закладах. Ми ставили перед собою завдання — зберегти орган дитині. І нам це вдалося», – каже уролог Богдан Гижа.

Владислава вже виписали з лікарні. Він почувається добре, але ще буде під наглядом лікарів.