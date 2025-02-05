Хлопець зараз може вільно дихати, говорити і почав швидко рости

Отоларингологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») спільно з провідним дитячим отоларингологом Європи професором Ярославом Шидловським провели унікальну операцію 14-річному львів’янину, у якого діагностували тотальний рубцевий стеноз гортані та трахеї, через що хлопцеві було важко дихати і говорити. За словами лікарів, таку операцію на заході України провели вперше, а можливо, вперше й в Україні.

У 14-річного Тадея є синдром Дауна. Коли хлопчик народився, аби він міг дихати, його заінтубували, тобто поставили спеціальну трубку. Коли трубка є у гортані, як пояснив ZAXID.NET керівник клініки дитячої оториноларингології Центру Федір Юрочко, дуже рідко, але іноді утворюється рубець. Саме це сталося у хлопчика. Рубець, що утворився, дуже звузив простір дихальних шляхів.

Улітку 2023 року хлопчик звернувся до стоматолога на планове лікування, яке мали проводити під загальним знечуленням. Лікарю не вдалося заінтубувати підлітка і він порадив звернутися на консультацію до отоларинголога. Під час обстеження спеціалісти «Охматдиту» і виявили рубцевий стеноз гортані та трахеї, який унеможливлював природне дихання, повідомили у Центрі.

Аби допомогти пацієнту вільно дихати, команда отоларингологів, анестезіологів та реаніматологів провела низку складних оперативних втручань. Лікарі різними способами намагалися розширити простір дихальних шляхів. Деякий час хлопець дихав через трахеостому (спеціальну трубку), але вона заважала йому говорити, їсти. Тож аби допомогти хлопцеві позбутися цієї проблеми, у вересні 2024 році спільно з професором з Познані Ярославом Шидловським львівські отоларингологи зробили Тадею унікальну операцію – ларинготрахеальну резекцію з пластикою, а у січні 2025 року хлопчику виконали фінальне втручання.

До слова, професор Ярослав Шидловський є керівником клініки дитячої оториноларингології в Познані, яка входить до п’ятірки найкращих клінік дитячої отоларингології Європи. Він володіє унікальними техніками, які використовує під час операцій дітей із надскладними вродженими і набутими вадами і своїм досвідом радо ділиться з колегами зі Львова. Співпраця професора і львівських отоларингологів триває вже майже 10 років.

Результат унікальної операції порадував і лікарів, і пацієнта та його рідних: Тадей позбувся трахеостоми, дихає самостійно та вільно говорить.

«Під час операції ми висікли уражений, рубцево змінений фрагмент гортані та трахеї, і потім звели і зшили разом трубки: трубку гортані, трубку трахеї, щоб був добрий просвіт для дихання. Це унікальна операція. На заході країни це – перше таке складне втручання, а може й у всій Україні», – каже Федір Юрочко.

Під час лікування хлопець швидко почав рости. Від вересня 2024 року і дотепер Тадей виріс вже на 7 см. Лікарі вважають, що це може бути пов’язано з усуненням хронічної гіпоксії.

«Головне, що Тадей почав говорити. Дитині із таким діагнозом і з трахеостомічною трубкою дуже складно це дається. Коли був рубцевий стеноз, то він зовсім не міг розмовляти. Дитина мала постійне кисневе голодування (гіпоксію), тому він і гірше їв, ріс», – каже Федір Юрочко.

Тепер на Тадея чекає стоматологічне лікування під загальним наркозом, але цього разу спеціалісти вже не хвилюватимуться за дихання пацієнта.