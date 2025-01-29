Хлопчик з мамою і нейрохірурги. які оперували дитину (зліва направо) Ігор Гоменюк і Тарас Микитин

Спеціалісти львівської лікарні св. Миколая врятували від паралічу маля, тіло якого нижче шиї через вроджену пухлину спинного мозку було паралізоване. Дитина не могла рухати ні руками, ні ногами. Її прооперували на шостий день після появи на світ.

Про вроджену ваду сина Юлія Мадзей з Буська дізналася ще під час вагітності. На обліку жінка стояла у Буську і наче все було добре. Однак на 32-му тижні вагітності планове обстеження вирішила пройти у Львові, повідомили в лікарні.

«Я ніби відчула, що третє УЗД мені треба зробити у Львові. І саме тут лікарі й виявили те, чого, як зізнались, за свою практику ще не бачили. У мого сина ще до народження почала рости кіста, тобто пухлина, у спинному мозку», – розповіла Юлія.

У Києві жінці зробили внутрішньоутробне МРТ дитини, яке підтвердило підозри львівських лікарів. На пологи жінку з патологією плода скерували до Львова, у лікарню св. Миколая, де вона і народила сина. Малюк не міг поворухнути ні руками, ні ногами. Все його тіло нижче шиї було паралізоване. Хлопчика відразу забрали до реанімації новонароджених, а звідти – до нейрохірургічного відділення.

«Ми зробили МРТ на другу добу життя дитини і чітко побачили, що це – інтрамедулярна кіста шийно-грудного відділу. Новоутвір ще внутрішньоутробно розрісся просто посеред спинного мозку дитини та буквально почав його розчавлювати. Це і призвело до того, що малюк не міг рухати кінцівками, адже спинний мозок відповідає за наші рухи та чутливість», – каже завідувач нейрохірургічного відділення Тарас Микитин.

Оперували малюка на шосту добу його життя. На момент втручання розмір кісти вже був 4х2,5 см, при тому, що діаметр каналу спинного мозку (місця, де і утворилась пухлина) лише 0,5 см. Спершу нейрохірурги виконали розріз на спині пацієнта та визначили, де саме знаходиться кіста, а тоді під контролем нейрофізіологів розсікли частину спинного мозку та видалили новоутвір.

Операція тривала три години і минула успішно. Вже наступного дня після втручання з крихітним пацієнтом почали займатися фізичні терапевти. І зараз малюк рухає руками і ногами, як усі немовлята.