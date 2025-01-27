Хлопчик з лікарні вже поїхав додому, на Тернопільщину

Хірурги львівського Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 12-річного мешканця Тернопільської області з пухлиною діафрагми – лімфангіомою. Пухлина була розташована у місці, де проходять важливі органи та судини, тож її видалення вимало надзвичаної точності від кожного хірургічного руху, адже діафрагма відповідає і за дихання дитини.

Мати хлопця розповіла, що син проходив медогляд перед початком навчального року. Тоді лікарі і виявили проблеми зі здоров’ям школяра. Поставити точний діагноз було складно, фахівці з різних медичних структур, у тому числі і приватних, мали різну думку. Здебільшого, приходили до висновку, що це кіста печінки, повідомили у медзакладі.

Спершу лікарі запропонували спостерігати за станом хлопця і робити контрольні УЗД. Утім, пухлина збільшувалася у розмірах. Врешті-решт хлопця привезли на консультацію до спеціалістів львівського «Охматдиту».

Після ретельного обстеження у лікарні, спеціалісти встановили, що це доброякісна пухлина у ділянці діафрагми - лімфангіома. Це новоутворення виникає на структурах лімфатичної системи і може вражати різні частини тіла.

Лімфангіома (пухлина лімфатичних судин) була у тому місці, де проходять важливі органи та судини, і ставила хірургів перед серйозним викликом через складність в хірургічному доступі, який вимагав точності кожного міліметра хірургічного руху, адже діафрагма відповідає і за дихання дитини.

«Ми зробили діагностичну лапораскопію, під час якої встановили чіткий діагноз. За результатами обстеження на УЗД та КТ досвідчені фахівці не могли з впевненістю вказати обʼєктивну ситуацію. Це така ділянка, де дуже складно зорієнтуватись», – каже дитячий хірург Микола Микита.

До складу операційної команди, яка оперували хлопця, увійшли керівник клініки невідкладної та малоінвазивної хірургії, дитячий хірург Ігор Гулавський, дитячий хірург Микола Микита і анестезіолог Віра Приймакова. Операція пройшла успішно і пацієнта вже виписали з лікарні.