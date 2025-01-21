Дівчинка з лікарні вже поїхала додому

Нейрохірурги львівської лікарні св. Миколая спільно з відомим нейрохірургом українського походження з Угорщини успішно прооперували семимісячну дівчинку Соломію Одейчук з Рівненщини, яка народилася з рідкісною аневризмою судин головного мозку. Аневризма могла будь-якої миті розірватися, спричинити крововилив і смерть дитини, але лікарям вдалося цьому запобігти.

Ця патологія, аневризма вени Галена, зустрічається в однієї дитини на 25 тисяч новонароджених. Її виявили, коли жінка була на 32 тижні вагітності. Серед усіх можливих аномалій судин головного мозку ця є найскладніша. У мозку формується патологічне з'єднання між артеріями та веною Галена. Через це кров до останньої надходить надто швидко та інтенсивно – під тиском, що і призводить до патологічного розширення судини. В ній утворюється так звана куля, яку лікарі називають «бомбою», бо може розірватись будь-якої миті, спричинити крововилив та смерть. Також ця вада призводить до виникнення низки інших небезпечних серцево-судинних недуг, кажуть у лікарні.

«Після обстеження лікар покликав свого колегу і приніс мені товсту медичну енциклопедію, де і йшлося про цей діагноз. Сказав, що захворювання рідкісне настільки, що з ним він стикався лише тоді, коли вчився в університеті», – каже мама дівчинки.

Через високі ризики вагітну жінку рівненські медики скерували до Києва. Там Соломія і з’явилася на світ. А за порятунком новонародженої родину скерували вже до львівських нейрохірургів.

«Діти з таким діагнозом дуже часто не доживають і до року. Та є операція – ризикована, але вона дає шанс на порятунок. Батьки на неї погодилися, а ми взялися за підготовку. Почекали 6 місяців, аби Соломія підросла і були більші шанси, що її організм витримає втручання», – каже завідувач нейрохірургічного відділення Тарас Микитин.

Допоміг львівським нейрохірургам провести цю операцію відомий нейрохірург українського походження з Угорщини Степан Гудак. За свою практику він обʼїздив пів світу і врятував життя понад пів сотні дітей з аневризмою вени Галена.

На момент операції Соломійці виповнилось вже 7 місяців. Діаметр аневризми був у п’ять разів більший за саму вену. Нейрохірурги виконали втручання мінінвазивно, через один маленький розріз на нозі. Через нього і закрили аневризму. Вони перекрили доступ певних судин до вени спеціальним клеєм, що послабило кровотік та зменшило тиск. Операція минула успішно і з часом аневризма має зменшитися.

Менш ніж за тиждень після операції Соломія поїхала додому. Тепер її життю нічого не загрожує.