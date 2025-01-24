Дівчинка з дідусем ( у центрі) і дитячими урологами, які її оперували

Урологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно провели два ендоскопічні втручання 9-річній мешканці Закарпаття. Після ДТП через тривале лікування у нирці утворився камінь, який спричинив серйозні ускладнення, через які дитина могла померти.

Понад рік тому на зупинку громадського транспорту, на якій була дівчинка, в’їхав автомобіль. Внаслідок ДТП дитина отримала складний перелом тазу. Понад пів року вона пролежала у місцевій лікарні, поки кістки тазу зрослися. Через тривале лікування у нирці на фоні обмінних процесів утворився камінь. За словами дідуся дівчинки, місцеві лікарі казали, що є летальна загроза і нічого доброго не прогнозували. Знайомі, які лікувалися у Львові, порадили їхати у лікарню «Охматдит», повідомили у медзакладі.

«Це дуже складний випадок. Внаслідок травми та тривалого перебування на ліжку у дівчинки виникло порушення обміну кальцію та утворився камінь у нирці. Через особливості розташування кісток після перелому, сечовід був затиснутий, що спричинило неможливість відходження камінця розміром 6-7 мм. Камінь заблокував сечовід, що призвело до серйозних ускладнень. Нирка перестала працювати, сеча не відходила, почалися септичні процеси, а температура сягала 40 градусів», – каже уролог Центру Ігор Гримак.

Урологи вирішили провести дві ендоскопічні операції, щоб допомогти дитині.

«Ми вирішили ендоскопічно, за допомогою петлі, зрушити камінь з місця та встановити сечовідний катетер до нирки. Це було необхідно, щоб розвантажити нирку і відновити відтік сечі. Запальний процес вдалося приглушити. Далі ми спостерігали за станом дівчинки за допомогою УЗД. Під час другого оперативного втручання провели цистоуретероскопію, тобто ендоскопічний огляд сечового міхура і сечовода. Камінь більше не було», – каже лікар.

За словами Ігоря Гримака, якби не розблокували нирку, вона могла повністю втратити функцію через ускладнення. У дівчинки вже була синьогнійна паличка, яка практично не чутлива до більшості антибіотиків.

Після операції дівчинка пройшла ще консервативну літолітичну терапію для розчинення солей. Її з лікарні вже виписали додому.