Кирило з командою медиків, які допомогли йому побороти важку недугу

У Центрі дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) провели повторну пересадку кісткового мозку п'ятирічному Кирилу зі Стрия, у якого діагностували нейробластому. Спеціалізоване лікування тривало два роки і хлопчик нарешті повертається додому.

Два роки тому у черевній порожнині дитини виявили злоякісний новоутвір – нейробластому. Відтоді у Центрі тривало спеціалізоване лікування хлопчика. Його прооперували, він отримав 11 блоків хіміотерапії, високодозову хіміотерапію і тандемну пересадку кісткового мозку. Після повторної успішної аутологічної трансплантації стовбурових клітин перемога над хворобою стала нарешті можливою, повідомили у Центрі.

«Дитячий рак – це не грип, і не запалення, тому й шлях до одужання дуже довгий. Але з Божою допомогою, лікарями, можливостями Центру ми наближаємося до повного одужання», – каже мама дитини.

Радіють за маленького пацієнта і медики Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку, які весь час були поруч і допомагали дитині пройти цей нелегкий шлях до одужання.

«Нейробластома – це виклик, але Кирилко вдруге довів, що навіть маленьке серце може мати неймовірну силу. Завдяки спільним зусиллям багатьох людей сьогодні ми святкуємо цю важливу перемогу», – каже онкологиня Наталія Васільєва.

На хлопчика попереду чекає ще імунотерапія, яка завдяки підтримці закордонних партнерів буде для нього безкоштовною.

Кирило стоїть у вікні лікарні і виглядає тата, який забере його додому і він знову буде бавитися машинками та конструкторами зі старшим братом, за яким дуже скучив.