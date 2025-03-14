Дівчинка вчасно потрапила в руки спеціалістів

Як Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували тримісячну дівчинку з Рівного з вродженою пухлиною легені. Дитина потрапила до лікарні з найвищим ступенем дихальної недостатності, пухлина вже була розміром з долоню й тиснула на серце і легені. Якби немовля потрапило до лікарні на кілька годин пізніше, його врятувати вже не вдалося б.

Батьки маленької Варвари помітили, що коли клали її на живіт, вона починала якось дивно кректати. Медики думали, що це через слабкі грудні м'язи, і призначили немовляті лікувальну фізкультуру. Та стало ще гірше, бо Варвара почала дихати лише животом, а не грудною кліткою. І коли вона нервувалася, то у неї синів носогубний трикутник, повідомили у лікарні.

Медики обласної лікарні Рівного виявили у немовляти вроджену прогресуючу пухлину нижньої долі лівої легені. На той момент Варвара вже мала ІІІ (найвищий) ступінь дихальної недостатності. Пухлина давила на дихальні органи та змістила серце в правий бік. Воно прискорено билося – 200 ударів на хвилину при нормі 120-140 для дітей її віку.

«Швидка» терміново повезла дівчинку з Рівного до Львова, у лікарню св. Миколая, де її відразу взяли в операційну.

«Якби рівненські лікарі її відразу не відправили до нас, вона до ранку не дожила б. Варвара прибула до нас ввечері у дуже важкому стані, майже не дихала. Через це анестезіологам було дуже складно провести наркоз. Хірургічна команда ледве витягнула цю пухлину через розріз, бо вона була розміром з долоню. Для такого крихітного тіла це дуже велика», – каже хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Варварі повністю видалили пухлину разом з ураженою частинкою лівої легені. Її серце повернулося на своє місце. Тепер Варвара – здорова дівчинка.

P.S. Щоб оперувати таких пацієнтів як Варвара з вищими шансами на успіх, хірургам потрібні високотехнологічні пристрої та інструменти, зокрема електролігуючий генератор. Його використовують для герметизації судин, що значно зменшує крововтрату під час операції. Аби укомплектувати таким пристроєм операційні дитячої лікарні, благодійна платформа dobro.ua відкрила збір «Технології порятунку». Зробити свій внесок у порятунок дітей можна на платформі dobro.ua.