Двоє підлітків втопились у річці Дністер на Буковині у червні 2024 року

Хотинський районний суд Чернівецької області визнав вчителя та керівника гуртка Полянської школи винним у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Під час походу двоє підлітків втопились у річці Дністер. Відповідальному за похід вчителю призначили три роки обмеження волі із забороною працювати з дітьми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, Вадим Гуйван працює вчителем та керівником гуртка військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у «Полянському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти». 12 червня 2024 року вчитель організував похід для членів гуртка, шестеро школярів із Гуйваном облаштували місце для відпочинку на березі річки Дністер. Діти заходили у воду, двох підлітків віднесла течія і вони загинули. Поліція повідомляла, що їм було по 15 років.

У матеріалах справи вказано, що діти купались у непризначеному для цього місці, а вчитель не переконався у безпечності місця для купання, не знав чи вміють діти плавати, не провів інструктаж щодо правил поводження на воді. Щодо вчителя порушили кримінальну справу за ч.2 ст.137 ККУ (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Обвинувачений частково визнав свою провину, але не погодився, що цей похід він організував самостійно, оскільки про нього знали батьки та вчителі. Спершу вони планували піти на водоспад «Шумило», але через те, що заросла стежка, підлітки не захотіли туди йти і вони змінили локацію на берег річки Дністер у селі Рухотин. Вони розклали палатки і діти почали заходити у воду. Вчитель запевняє, що дозволу купатись дітям він не давав та просив вийти з води, на що підлітки відповідали, що там не глибоко.

Вчитель побачив, як трьох хлопців почала відносити течія, і кинувся у воду. Він встиг врятувати одного хлопця, але двоє інших уже були далеко – вони потонули. Обвинувачений визнав, що не запитував підлітків чи вміють вони плавати, шкодує, що не пішов з ними у воду, коли вони його не послухали, та просив вибачення у їхніх батьків.

Цю справу розглядала суддя Тетяна Ковальчук, яка дослідила усі докази, покази свідків та батьків загиблих дітей. Вона визнала обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, призначивши три роки обмеження волі із трирічною забороною займатись діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми. Вирок ще можна оскаржити.