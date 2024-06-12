Тіло одного хлопця знайшли, іншого - досі шукають

Під час відпочинку поблизу Дністра на Буковині 12 червня потонуло двоє підлітків. В поліції розпочали розслідування. Дітей на відпочинок повів вчитель одного з місцевих закладів освіти. Тіло одного хлопця знайшли, іншого рятувальники досі шукають.

Нещасний випадок трапився в обідню пору 12 червня в селі Рухотин Дністровського району. В поліцію зателефонував соціальний педагог одного з навчальних закладів і розповів, що під час купання в річці Дністер, двох підлітків віднесло течією. На місце події виїхали поліцейські, рятувальники та бригада швидкої допомоги. Працівники ДСНС дістали з води одного із хлопців, однак медикам реанімувати його не вдалось. Пошуки ще одного підлітка наразі тривають.

«Попередньо поліцейські встановили, що учні 9 класу одного місцевого навчального закладу разом із вчителем перебували на відпочинку на Дністрі. Всі вони відвідували його гурток. Під час купання в річці двох 15-річних підлітків віднесло течією», – повідомили в поліції Буковини в середу, 12 червня.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, рятувальники та водолази. Останні досі шукають тіло ще одного хлопця.

Відомості про загибель неповнолітніх під час відпочинку слідчі внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей). Перевірку також розпочала Чернівецька обласна прокуратура.