Як виглядає новий підводний дрон Sea Trident

Українська компанія Global Mark представила на міжнародній виставці свою нову розробку – важкий підводний дрон Sea Trident. Він адаптований до морських операцій та здатний уражати стратегічні цілі, повідомив у понеділок, 15 червня, «Мілітарний».

Новий безпілотник призначений для підводних операцій, які потребують повної автономності. Він має низький рівень помітності та здатен проникати у різні морські зони.

«У завдання можуть входити: проведення ударних операцій, логістики та доставки вантажів, а також перехоплення та нейтралізації інших безпілотних підводних апаратів. Апарат оснащений системами повної автономності, адаптивної навігації та здатен здійснювати удари на великі відстані», – повідомив «Мілітарний».

Характеристики Sea Trident

Маса – 10 тонн Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Довжина – 10 м,

Ширина – 2 м,

Висота – 1,5 м,

Максимальна швидкість – 18,5 км/год,

Крейсерська швидкість – 11 км/год,

Максимальна дальність ходу – 2000 миль,

Глибина занурення – 60 м.

Видання зазначило, що Sea Trident – не перший підводний дрон, який представила Україна. Зокрема, на озброєнні в України є кілька версій підводних дронів Toloka.