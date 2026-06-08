Українці фахівці розробили автономний перехоплювач «шахедів»

Українські фахівці розробили дрони, здатні автономно перехоплювати ударні безпілотники типу «шахед». Розробка вже пройшла успішні випробування у бойових умовах на Харківщині. Про це у понеділок, 8 червня, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За даними мілітарного телеграм-каналу «Зброярі», дрон-перехоплювач розробила компанія MaXon Systems, яка є учасником державного кластеру Brave1. За словами міністра оборони, розробка оснащена технологією, що автоматизує 95% процесу перехоплення – від запуску дрона до знищення «шахеда».

«Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на “шахед”», – повідомив Михайло Федоров.

Михайло Федоров також зазначив, що виробник дрона-перехоплювача вже пройшов шлях від прототипу до успішного бойового застосування, на що йому знадобилося менше року. Перехоплювач «шахедів» вже випробували бійці 12-го окремого центру спеціального призначення під час відбиття атаки на Харківщині.

«Автономність – один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста», – підсумував Михайло Федоров.

Нагадаємо, 21 травня Михайло Федоров повідомляв, що Україна працює над створенням недорогих ракет-перехоплювачів для реактивних безпілотників типу «шахед». Деякі розробки вже близькі до готовності.