Через землетрус у Колумбії у світі можливий дефіцит кави

Після потужного землетрусу в Колумбії майже повністю зупинився експорт кави через Буенавентуру – головний порт країни для її відвантаження. Дороги до порту перекриті, а термінали тимчасово обмежили приймання вантажів, інформує Bloomberg.

Найскладніша ситуація виникла на автомагістралі Калі – Буенавентура, яка з’єднує кавові регіони з тихоокеанським узбережжям. Рух заблокований одразу на кількох ділянках, зокрема поблизу тунелів.

«Окремі поставки ще можуть відбуватися, однак загалом експорт кави наразі зупинений. Даних про те, коли дорогу відкриють, поки немає», – заявив керівник Колумбійської асоціації експортерів кави Asoexport Густаво Гомес.

Портові оператори перевіряють інфраструктуру після землетрусу. Частина терміналів призупинила або обмежила приймання кави. Переробні підприємства та транспортні компанії, розташовані поблизу постраждалих районів, також мають проблеми з електропостачанням і зв’язком.

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Порти Картахени та Санта-Марти на карибському узбережжі продовжують працювати. Однак перенаправити туди вантажі складно через гострий дефіцит вантажівок і значно довший маршрут.

Водночас навіть після розблокування доріг постачання можуть відновлюватися із затримками. На автомагістралях і в портах очікують скупчення вантажів, адже туди одночасно повезуть накопичені запаси. Колумбія щомісяця експортує близько 1 млн мішків кави вагою 60 кг, тому кожен день простою затримує значні обсяги постачання.

Колумбія є другим найбільшим у світі виробником преміальної арабіки. У 2025 році країна виробила 13,4 млн 60-кілограмових мішків кави. Тривалі перебої з експортом можуть скоротити пропозицію на світовому ринку та вплинути на ціни.

Землетрус магнітудою 7,4 стався на заході Колумбії 10 серпня. Як пише Reuters, станом на 12 серпня відомо про понад 250 загиблих.