Арабіка дешевшає через рекордний врожай у Бразилії

Ціни на каву впали до найнижчого рівня за трохи більше ніж п’ять місяців на світових ринках на тлі прогнозів рекордного врожаю в Бразилії – провідному виробнику кави у світі. За даними Reuters, ф’ючерси на арабіку в Лондоні знизилися приблизно на 0,2%, торгуючись біля 3,08 долара за фунт, після того як ціна пробила новий локальний мінімум у 3,06 доларів.

На очікування зростання пропозиції вплинули дані Бразильської національної служби постачань (Conab), яка прогнозує, що загальний обсяг виробництва кави в країні в 2026 році може сягнути 66,2 млн мішків (по 60 кг), це приблизно на 17% більше порівняно з минулим роком. З цього обсягу арабіка може становити близько 44,1 млн мішків, а робуста – 22,1 млн мішків.

Така перспектива значного збільшення врожаю тисне на котирування, оскільки трейдери закладають у ціни очікування великої пропозиції, що може знизити ринковий тиск на каву.

Прогнози Conab щодо високого виробництва пов’язані з розширенням площ під каву і сприятливими погодними умовами, які підвищили врожайність у 2026 році, що також підтримує очікування зниження цін.

Як писав ZAXID.NET, ціни на какао-боби вперше з 2023 року опустилися нижче позначки 4000 доларів за тонну. Останній рік на ринку фіксували ослаблення попиту. Наразі, якщо порівнювати з піковими рівнями наприкінці 2024 року, ціни знизилися майже на 70%.