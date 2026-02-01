Попит на шоколад падає, а какао дешевшає

Ціни на какао-боби вперше з 2023 року опустилися нижче позначки 4000 доларів за тонну. Ринок останній рік перебував у падінні на тлі ознак ослаблення попиту. Якщо порівнювати з піковими рівнями наприкінці 2024 року, ціни знизилися майже на 70%, пише Bloomberg.

У п’ятницю березневі ф’ючерси на какао в Нью-Йорку подешевшали на 5,9%, досягнувши 3931 долара за тонну – мінімуму з листопада 2023 року. Втім, пізніше котирування дещо відновилися: на 13:20 за київським часом ціна контрактів становила 4117 доларів за тонну.

Високі ціни на какао в грудні 2024 року, коли вартість перевищувала 12 тис. доларів за тонну через слабкі врожаї в Західній Африці, знизили попит на шоколад. Виробники почали змінювати рецептури, використовуючи дешевші замінники та додаючи більше наповнювачів, зокрема горіхи.

У четвертому кварталі 2025 року європейські компанії скоротили обсяги переробки какао до мінімуму з початку ведення статистики у 2013 році. Разом із нарощенням поставок від ключових виробників це може призвести до перевищення глобальної пропозиції над попитом.

Брокерська компанія StoneX підтвердила прогноз надлишку какао-бобів на світовому ринку у 2025/2026 сільськогосподарському році на рівні 287 тис. тонн. Зокрема, очікується зростання виробництва в Кот-д’Івуарі та Гані, а надлишок у наступному році прогнозується на рівні 267 тис. тонн.

Раніше ZAXID.NET писав, що на ринку інших товарів ф’ючерси на каву робуста подешевшали на 1,5%, а ціни на цукор-сирець незначно знизилися.